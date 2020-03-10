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10.03.20 21:11

Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

Ухвалення законопроєкту про загальнонаціональний референдум можливо протягом місяця, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Якщо його буде зареєстровано, це один із пріоритетних законопроєктів, то спочатку його буде розглянуто у першому читанні, після цього у другому читанні. Теоретично це можливо зробити за місяць роботи парламенту", - зазначив Разумков

Голова Верховної Ради також сказав, що загалом у пакеті законопроєктів про народовладдя буде 5-6 документів: про загальнонаціональний і місцевий референдуми, відкликання депутатів і народне вето. Ще дві законодавчі ініціативи Разумков не назвав.

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