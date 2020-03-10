Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія продовжить війну в Україні до смерті Путіна. Тому що втрата влади Путіну навіть теоретично не загрожує, і він зробить все, щоб довести до завершення свої головні політичні проєкти - розкол України й окупацію Донбасу і Криму.

Сьогодні офіційно Володимир Путін за рішенням Держдуми отримав право стати довічним президентом Російської Федерації. Це, в принципі, і так ясно читалося - колишній офіцер КДБ демократію зневажає. Це означає, що політика Росії залишиться незмінною. Політичних ризиків для Путіна бути не може, він на престолі вже незмінний, адже опозиції в РФ немає. А отже, Путін продовжить без всяких ризиків свою політику - продовжить війну проти України, продовжить підривати зсередини Молдову і Грузію, продовжить інші неоголошені війни", - зазначає він.

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На думку журналіста, таке рішення російської влади - відповідь на судовий процес у Нідерландах у справі про збитий "Боїнг" МН-17, "який доводить, що Путін фактично організатор одного з найстрашніших терактів в історії авіації".

Ця справа показує, що Росія - держава-терорист. І ось Росія посилає сигнал - терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, які б рішення не ухвалювали суди і в які б казки не вірили політики. Мовляв, так, терорист, але він сильний, і ви, слабаки, все одно повинні домовлятися. Володимир Зеленський сподівається, що Путін захоче піти на компроміси щодо Донбасу і Криму - але сьогодні остаточно ясно, що Путін іти і відступати не збирається", - підкреслює Бутусов.

Він упевнений, що єдиний правильний варіант для України - чинити спротив. "Домовлятися можна буде тільки з тією російською владою, яка прийде після Путіна. І ця нова влада має добре розуміти, що війна проти України - дорога і болюча проблема, яку їм обов'язково доведеться вирішувати за міжнародними законами і повертати крадене", - підсумовує журналіст.

Нагадаємо, 10 березня президент Росії Володимир Путін погодився на зняття обмеження на президентство за умови, що це підтримають громадяни Російської Федерації і Конституційний суд РФ. Після цього Держдума РФ підтримала внесення поправки в Конституцію про обнулення президентських термінів.

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