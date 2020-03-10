Білий дім підтвердив, що Трамп не поїде в Москву святкувати з Путіним День Перемоги

Білий дім підтвердив, що Трамп відхилив запрошення Кремля на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, яке відбудеться 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Торік Трамп говорив, що вдячний за запрошення, проте не впевнений, що зможе приїхати, оскільки святкування відбудеться в розпал передвиборчої кампанії в США.

Раніше про те, що Трамп відхилив запрошення, повідомила пресслужба Кремля. "Дипломатичними каналами ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, додавши, що поки неясно, хто представлятиме США на майбутніх урочистостях.

Президент РФ Володимир Путін назвав "помилкою" рішення світових лідерів не брати участь у святкуванні Дня Перемоги в Москві.

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