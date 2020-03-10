Кабмін має намір ввести заборону на проведення масових заходів і карантин у навчальних закладах, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді.
"Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах - школах, університетах тощо", - розповів співрозмовник агентства.
Зокрема, як передбачається, карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні, далі рішення ухвалюватимуть на рівні місцевої влади.
Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.