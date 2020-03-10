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10.03.20 23:06

Шмигаль обговорив по телефону з місією МВФ продовження співпраці і новий кредит

Ввечері, 10 березня відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом (глава місії МВФ в Україні).

Шмигаль обговорив по телефону з місією МВФ продовження співпраці і новий кредит

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

"Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на продовження співпраці з МВФ. Першочерговим пріоритетом є запровадження програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні", - сказано в повідомленні.

Прем'єр-міністр також запевнив місію МВФ, що уряд планує проведення реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності і розвитку України.

Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

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