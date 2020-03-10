Шмигаль обговорив по телефону з місією МВФ продовження співпраці і новий кредит

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.
"Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на продовження співпраці з МВФ. Першочерговим пріоритетом є запровадження програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні", - сказано в повідомленні.
Прем'єр-міністр також запевнив місію МВФ, що уряд планує проведення реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності і розвитку України.
Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.