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10.03.20 23:11

В Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, 35 не підтвердилися, 1 випадок лабораторно підтверджено, - МОЗ

Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за останні дні було досліджено 20 зразків, які були взяті у людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Всі зразки - негативні, у цих людей немає коронавірусу.

В Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, 35 не підтвердилися, 1 випадок лабораторно підтверджено, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зараз у вірусологічній лабораторії є ще 4 зразки, які вивчаються. Їхні результати будуть відомі найближчим часом.

Від початку спалаху в світі COVID-19 у Центр громадського здоров'я України надійшло 40 повідомлень про підозру на це захворювання. 36 зразків вже досліджено, з них 35 негативні і 1 лабораторно підтверджений випадок.

"Відповідно до рекомендацій ВООЗ, підтверджений зразок Україна направила в лабораторію в Лондоні на верифікацію. Сьогодні вранці отримали результати, які повністю підтверджують результати нашої лабораторії. Це демонструє високу кваліфікацію українських фахівців. Тому з упевненістю можемо сказати, що все, що було зроблено в нашій лабораторії, відповідає європейським стандартам", - підкреслив Ляшко.

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Заступник міністра зазначив, що центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я зараз справляється з тією кількістю зразків, які вимагають досліджень.

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