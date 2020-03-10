Президент Грузії Зурабішвілі через коронавірус скасувала робочі поїздки в Україну, Болгарію і Бельгію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія online".
Як зазначається, Зурабішвілі скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.
"Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів", - сказано в повідомленні.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в Грузії зросла до 23 осіб.
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