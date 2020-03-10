Президент Швейцарії Соммаруга вперше відвідає Україну

Про це голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде перший візит президента Швейцарії до України за всю історію незалежної держави Україна. Швейцарія допомагає багато на сході нашої держави. Це єдина країна, яка допомагає нашим громадянам, що живуть на лінії зіткнення, і допомагає навіть тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - зазначив очільник парламенту

Зазначимо, що у Швейцарії посаду президента і віцепрезидента по черзі обіймають члени Федеральної ради, що складається з семи міністрів. При цьому ключові проблеми вирішуються колегіально. Президент головує на засіданнях уряду, і за однакової кількості голосів його думка стає вирішальною, він також приймає глав іноземних держав, які відвідують з візитами Швейцарію.

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Міністра навколишнього середовища, транспорту, енергетики і зв'язку Швейцарії Симонетту Соммаругу обрано президентом країни на 2020 рік. Віцепрезидентом країни на 2020 рік обрано міністра економіки, освіти і досліджень Гі Пармелена.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня перебував у Швейцарії з офіційним візитом.

Візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги заплановано на березень 2020 року.