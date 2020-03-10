За п'ять років Україна виплатила понад 1 млрд грн у програних в ЄСПЛ справах, - Малюська. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи на запит нардепа Сергія Власенка, інформує Цензор.НЕТ.



Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,30 млн грн і 369,12 млн грн, відповідно.



Крім цього, Україна переказала 38 млн грн пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду.





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За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8833 заяви проти України. З них 6800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.



"Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді", – сказано у відповіді міністра юстиції.





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