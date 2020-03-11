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11.03.20 00:07

Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Прикордонники забезпечені достатньою кількістю засобів індивідуального захисту для проведення температурного скринінгу тих, хто в'їжджає, запаси постійно поповнюються.

Прикордонники забезпечені медичними масками і гумовими рукавичками на 7 діб, - ДПСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час заходів з температурному скринінгу й оформлення громадян прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски і одноразові рукавички. Крім того, є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри й антисептик для рук. Вони є в кожному прикордонному підрозділі.

Наразі в ДПСУ в наявності понад 460 пірометрів. При необхідних потребах у щоденному використанні медичних масок і гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечено ними орієнтовно до 7 діб. І поповнення запасів відбувається постійно", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що за дорученням прем'єр-міністра України Державна прикордонна служба оперативно повідомила про потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці.

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