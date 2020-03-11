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11.03.20 07:44

Спецслужби РФ розпалюють расову ненависть у США на тлі передвиборчої кампанії, - New York Times

Російські спецслужби займаються розпалюванням расової ненависті в американському суспільстві, підбурюють до насильства прихильників переваги білої раси і провокують невдоволення серед афроамериканців.

Спецслужби РФ розпалюють расову ненависть у США на тлі передвиборчої кампанії, - New York Times

Таких висновків дійшли представники спецслужб США, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, використовуються як старі (дезінформаційна кампанія перед виборами президента США в 2016 році), так і нові методи (вплив на крайні праві, неонацистські угруповання в США). Наприклад, ультраправих і їхніх опонентів у закритих групах і чатах у соцмережах підбурюють до насильства.

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Представники американських спецслужб упевнені, що росіяни не стільки хочуть допомогти комусь із кандидатів у президенти, скільки "створити відчуття хаосу" в США.

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