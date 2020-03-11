Вісім кримінальних справ відкрили в окупованому Криму за місяць через відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Як уточнюється у Facebook організації, шість справ - у "Ленінському районному суді Севастополя", і по одній у "Радянському районному суді" і "Феодосійському міському суді", інформує Цензор.НЕТ. Щодо трьох з них у "Ленінському районному суді Севастополя" було ухвалено вироки.

11 і 18 лютого вироки ухвалив "суддя" Андрій Грачов, 12 лютого "суддя" Анатолій Василенко. Загалом на кінець лютого КПГ зафіксувала 91 кримінальну справу за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. У 85 з них вже ухвалено вироки, ще 6 перебувають на стадії розгляду.

Кримська правозахисна група просить жителів Криму надсилати матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото і відео).

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Нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії окупаційної країни, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

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