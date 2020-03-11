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11.03.20 09:13

У попередні роки запланований бюджет також не виконувався, але в січні 2020-го - особливо, - глава Держказначейства Слюз

Недовиконання дохідної частини бюджету траплялося і раніше, проте в січні цього року цифра становить 24%.

У попередні роки запланований бюджет також не виконувався, але в січні 2020-го - особливо, - глава Держказначейства Слюз

Глава Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю UBR.ua підтвердила, що це відчутне падіння, пише Цензор.НЕТ.

"Я хочу сказати, насправді в попередні роки теж було невиконання, але цього року особливо", - сказала Слюз, додавши, що це доволі відчутне падіння в частині недоотримання доходів.

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Нагадаємо, Мінфін у лютому повідомив, що доходи загального фонду державного бюджету за січень становлять 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн (24%) менші за розпис. "Головною причиною недовиконання доходів стали суттєві зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року", - зазначили тоді у відомстві.

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