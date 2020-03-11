Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Обстріл українських захисників російськими окупантами із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски не міг залишитися без відповіді з боку наших військових.



Завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій", - йдеться в повідомленні.



За даними штабу, підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами: "По позиціях противника, з яких вівся вогонь, було завдано низку ударів, за результатами яких уся вогнева активність ворога була припинена. Розрахунок ПТРК як бойова одиниця перестав існувати – один оператор був убитий, інший важко поранений".

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"Після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці становлять до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості", - повідомили в пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.