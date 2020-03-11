Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, помічено роботу снайперської пари.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- тричі поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також із гранатометів різних систем;

- поруч з Авдіївкою – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь;

- неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

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Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

- поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм – 9 мін, а також ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- неподалік Миронівського – зі 120-мм міномета – 2 міни;

- поряд Новолуганського та Залізного – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- у районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Зазначається, що на всі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.



"Також учора, 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.



Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від зазнаних поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.



Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один зазнав бойового травмування", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.