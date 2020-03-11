Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, помічено роботу снайперської пари.
Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- тричі поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також із гранатометів різних систем;
- поруч з Авдіївкою – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь;
- неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.
Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;
- поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм – 9 мін, а також ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Миронівського – зі 120-мм міномета – 2 міни;
- поряд Новолуганського та Залізного – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, що на всі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.
"Також учора, 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від зазнаних поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один зазнав бойового травмування", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.