COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами губернатора, школи та інші установи, де збирається велика кількість людей, закриються на два тижні з 12 до 25 березня в так званій "зоні стримування" радіусом одна миля.
Куомо зазначив, що округ Вестчестер працює над тим, щоб зупинити поширення вірусу.
"Ми продезінфікуємо школи і оцінимо ситуацію. Нью-Рошель - це особлива проблема, цифри продовжують зростати", - сказав він під час пресконференції.
Губернатор уточнив, що в карантинній зоні буде розгорнута Національна Гвардія, яка допоможе доставляти жителям продукти додому і продезінфікувати громадські місця.
За даними Куомо, нині 173 людини в штаті Нью-Йорку хворіють на коронавірус, із них 108 у районі Вестчестер.