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11.03.20 08:30

COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо у зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом оголосив про створення першої в США карантинної зони з радіусом в одну милю навколо невеликого населеного пункту Нью-Рошель у районі Вестчестер на північ від міста Нью-Йорк.

COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами губернатора, школи та інші установи, де збирається велика кількість людей, закриються на два тижні з 12 до 25 березня в так званій "зоні стримування" радіусом одна миля.

Куомо зазначив, що округ Вестчестер працює над тим, щоб зупинити поширення вірусу.

"Ми продезінфікуємо школи і оцінимо ситуацію. Нью-Рошель - це особлива проблема, цифри продовжують зростати", - сказав він під час пресконференції.

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Губернатор уточнив, що в карантинній зоні буде розгорнута Національна Гвардія, яка допоможе доставляти жителям продукти додому і продезінфікувати громадські місця.

За даними Куомо, нині 173 людини в штаті Нью-Йорку хворіють на коронавірус, із них 108 у районі Вестчестер.

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