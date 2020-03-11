Разумков про призначення нового генпрокурора: ВР може зібратися на позачергове засідання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання щодо дати призначення генпрокурора.

"Верховна Рада зможе це зробити, як тільки президент запропонує цю кандидатуру. Навіть якщо ми будемо ще перебувати в питанні розгляду землі (йдеться про розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі. – Ред.), є можливість скликати позачергове засідання, так само як це було зроблено на минулому тижні" - сказав Разумков.

Водночас він відмовився називати можливі кандидатури на цю посаду, нагадавши, що це прерогатива президента України.

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.