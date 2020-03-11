Рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови, - Разумков

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що з цього питання є відповідні законопроєкти.

"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять у зал. А далі рішення буде ухвалювати Верховна Рада", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 10 грудня 2019 року народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про функціонування української мови як державної таким, що втратив чинність.