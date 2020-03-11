Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

"У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - сказано в повідомленні.

У компанії також пообіцяли додатково повідомити про подальші рішеннях авіакомпанії в контексті запровадження карантину в Італії.

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"Пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу друга найбільша українська авіакомпанія SkyUp також анонсувала зміни в польотній програмі.

"Зараз зовнішні обставини вносять свої поправки в масштабні плани SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми", - наголошується в повідомленні авіаперевізника.

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Крім того, про скасування рейсів повідомили і в компанії Wizz Air. За даними журналістів агентства Reuters, авіакомпанія з 10 березня по 3 квітня скасовує рейси в кілька італійських аеропортів, а в ізраїльські міста Тель-Авів і Ейлат Wizz Air не буде літати з 12 по 23 березня.

Про припинення польотів також заявили в Ryanair.

"Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні і міжнародні рейси з/в Італію будуть припинені!

Італія буде закритою для туризму! З 24:00 11 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі внутрішні рейси. З 24:00 13 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі міжнародні рейси", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Telegram-каналі компанії.

Разом з тим в компанії повідомили, що всі постраждалі пасажири найближчим часом отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

"У пасажирів є кілька варіантів:

повне повернення коштів;

безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;

кредит на переліт, яким можна буде скористатися в наступні 12 місяців", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, напередодні влада Італії розширила на всю країну обмеження на пересування, викликані поширенням коронавірусу. У свою чергу Ізраїль ввів 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону.

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