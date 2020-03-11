На розгляд останніх правок до законопроєкту про ринок землі потрібно ще 3-4 дні, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні поправки були від ОПЗЖ, і вони дійсно інтенсифікувалися, але з тих 700, які залишилися, від ОПЗЖ - лише 200. Тобто правок 500 не вийде турбо. Це може на днів три розтягнутися точно або на чотири", - пояснив Корнієнко у відповідь на запитання, чи може парламент 17-20 березня завершити розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі та ухвалити його в цілому.

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Він не відкидає, що під час завершення розгляду поправок можливі блокування трибуни ВР.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.