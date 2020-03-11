США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ТАСС".

"Вони (США. - Ред.) Україну улещують і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати", - зазначив він.

За словами Путіна, йдеться зокрема і про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.

Також він підкреслив, що Росія зацікавлена ​​в продовженні транзиту.

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Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори з США та іншими партнерами, спрямовані на те, щоб остаточно перешкодити Росії відновити прокладання трубопроводу "Північний потік-2".