Гадаю, ми почуємо в суді прізвище Путіна, - адвокат потерпілих у справі MH17 Скіннер

Потерпілі вимагають 330 млн доларів компенсації від Росії. Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака в небі над шотландським Локербі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Найцікавіше у перший день засідань (у справі МН17. - Ред.) було почути, через які перепони їм (прокурорам. - Ред.) довелося пройти, щоби вручити обвинуваченим повістки до суду. І про те, наскільки Росія намагалася ускладнити це все - ставила перепони, гальмувала. Думаю, і сам процес займе чимало часу", - зазначив адвокат.

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"Певно, ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв’язки з дійовими особами на Сході України. Гадаю, ми почуємо і про Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні. Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю", - акцентував Скіннер.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року розпочалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.