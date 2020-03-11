Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк

"Я не вів жодних перемовин ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського", - заявив він у відповідь на питання, чи надходили йому пропозиції очолити Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Експрем'єр та голова політради партії "Народний фронт" зазначив, що прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції. Оскільки партія "Слуга народу" має монобільшість у парламенті, то це означає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений політичним рішенням президента та парламенту, хоча він і не політична фігура.

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Коментуючи можливість очолити Національний банк, Яценюк заявив, що цю посаду не має обіймати політик.

"Мені ця пропозиція, очолити Національний банк, надходила ще три роки тому. Я від неї відмовився і публічно, і непублічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру, має очолювати не політик. … І цього разу так само - ні з ким перемовин не вів і вести не збираюсь", - заявив він, зазначивши, що, коли він очолював Нацбанк у 2004 році, то ще не був політиком.