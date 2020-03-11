"Такого різкого падіння не було з 2008 року": Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, таку думку висловив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити", - сказав Хельме у вівторок ввечері в передачі "Esimene Stuudio" на телеканалі ETV, коментуючи наслідки епідемії коронавірусу і цінової війни на нафтовому ринку для економіки.

За словами міністра фінансів, економічна криза вже настала, і питання тепер у тому, як звести до мінімуму її наслідки і знайти можливості отримати від неї якусь користь. Однак планування наперед практично неможливо через непередбачувано мінливу ​​ситуацію.

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"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок – такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", - сказав Хельме.

За його словами, західні країни зараз у значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року. "Як у світовій, так і європейській економіці боргове навантаження вище, ніж десять років тому. Безробіття більше. Конкурентоспроможність гірша, ніж до кризи 2008 року. Говорили, що буде плавне падіння. Тепер замість цього міхур оглушливо лопнув", - пояснив міністр фінансів Естонії.

Хельме зазначив, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають винятки в надзвичайних ситуаціях.

"В європейських бюджетних правилах є абсолютно чіткий виняток: в разі непередбаченої події ці правила не діють. Якщо буде падіння, то буде і право витрачати більше, відвести бюджет в мінус", - пояснив міністр.

За словами Хельме, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат.

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"Тепер ми очевидно у фазі економічного спаду, і найгірше, що можна зробити в такій фазі - це скорочення державних витрат, яке посилює спад. Все-таки дуже велика частина економіки пов'язана з державними інвестиціями і зарплатами публічного сектору. Якщо ми почнемо їх урізати, то ми посилимо спад. Цього нам точно робити не можна", - сказав міністр фінансів.

Хельме підтвердив, що уряд не думає про скорочення бюджету, і т.зв. "комісія крокодилів" найближчим часом не збиратиметься. "Цей образ думок, який був 10 років тому, що найважливіше - це рівновага бюджету, щоб він не пішов в мінус, зовсім далекий нинішньому уряду. Ніякого божевільного урізання точно не буде", - пообіцяв міністр фінансів.

Хельме зазначив, що державні інвестиції в будь-якому випадку дають позитивний ефект в довгостроковій перспективі, і зараз було б нерозумно відмовлятися від кредитів. "Крім того, це обійдеться дешево: пропозиція грошей центральними банками було масовим, а Естонія - "золотий" клієнт. Бюджетні правила дозволяють гнучкість", - додав Хельме, за словами якого точні розміри можливих кредитів зараз назвати дуже складно.

Міністерство фінансів поки не бачить аномалій і негативних індикаторів в податкових надходженнях, але до цього тепер потрібно бути готовим. За словами Хельме, один з варіантів допомоги підприємствам, причому найшвидший - зниження податків, хоча б на короткий час або ж для конкретного сектору.

"Це ми можемо зробити відразу, це як стимулюючий укол у вену. В якому б розмірі ми це не зробили - 100, 200, 500 мільйонів - це відразу потрапить в економіку", - сказав він.