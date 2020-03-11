Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка.

Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно- військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що після закінчення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.

"На щастя, загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає", - йдеться в повідомленні.

"Командування операції Об’єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів, проте наголошує, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику у разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців", - додали в штабі ОС .