Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від "ЄС" Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"План влади такий: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час ухвалити спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. І головне - нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ми вже маємо думати про сучасні форми боротьби для захисту демократії і державності.

"Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються", - наголосив Княжицький.

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