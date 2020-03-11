Поновлений після люстрації прокурор Києва Юлдашев пройде атестацію, - Чумак

Про це заявив в.о. генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Юлдашев йде на атестацію. Атестаційна комісія дасть повну оцінку Юлдашеву", - розповів Чумак.
Також Чумак підкреслив, що Юлдашев - не перший, а вже шостий прокурор, який поновився в прокуратурі після люстрації.
У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.
У лютому 2020 року Юлдашева поновили на посаді з виплатою компенсації. У березні Юлдашев приступив до роботи.