Зеленський представив нового главу Міноборони Тарана: "Це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Для мене найважливіше, і це моя відповідальність, як ставиться саме армія до міністра оборони. Ми розуміємо, що міністром оборони відповідно до стандартів НАТО має бути цивільна людина. Але у нас йде війна і для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони. Тому, це моя відповідальність", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, він проводив багато консультацій разом з начальником Генштабу.

"Тому я хочу сказати, що новий міністр оборони - це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу", - підсумував президент.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаль затвердила на посаді кілька міністрів Кабінету міністрів України.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.