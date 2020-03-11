З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

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"Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної та вищої освіти. У дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших.

"Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах", - додав Кличко.

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