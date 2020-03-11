У Чернівцях не підтвердилися дві підозри на коронавірус: результати аналізів ще трьох людей поки не готові

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Ідеться про чоловіків, що потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19.
"Водночас на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають", - йдеться в повідомленні.
Станом на 11 березня Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19, з яких одна була підтверджена (3 березня). Ще один зразок на стадії дослідження. 41 зразок отримав негативний результат.