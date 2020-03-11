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11.03.20 13:30

Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила, що Кабінет міністрів вирішив по всій країні ввести карантин у навчальних закладах і заборонив проведення всіх масових заходів.

Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.

"Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня", - написала Сюмар.

За словами Сюмар, карантин передбачає:

Нардепка додала, що також буде закрито більшу частину КПП.

"З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - пише Сюмар.

Крім того, уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту в приватних внутрішніх компаній.

"На наше питання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти де вони є", - зазначила Сюмар

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