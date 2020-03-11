Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.
"Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня", - написала Сюмар.
За словами Сюмар, карантин передбачає:
- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися), і культурних заходів. Засідання Верховної Ради лишили;
- закриття авіасполучення з деякими країнами.
Нардепка додала, що також буде закрито більшу частину КПП.
"З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - пише Сюмар.
Крім того, уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту в приватних внутрішніх компаній.
"На наше питання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти де вони є", - зазначила Сюмар