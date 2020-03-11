Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні"

Про це Зеленський заявив під час представлення міністра оборони Андрія Тарана, передає Цензор.НЕТ.

"Окрему увагу я хочу звернути на вшанування пам'яті наших загиблих бійців. На цей момент, розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за батьківщину. Ми дійсно молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше. Але поки що у нас йде війна, і пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде відзначена належним чином", - сказав він.

Зеленський поставив міністру оборони завдання в найближчий тиждень завершити розробку такої церемонії, щоб вшанування загиблих військових відбувалося в Україні на найвищому рівні: "Я хочу, щоб ми припинили говорити слово "розробляється". Протягом тижня зробили це. Щоб у кожному містечку, куди повертаються наші герої, щоб ми бачили, щоб ми не просто з повагою ставилися, щоб це було на найвищому рівні, який на сьогодні існує в світі".

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