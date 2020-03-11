Передавати на приватизацію "Антонов" не планують, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.

"Про приватизацію зараз не йдеться", - сказав він.

Абромавичус пояснив, що він особисто не є прихильником націоналізації, але він зустрічався з багатьма інвесторами і переконався, що у них не було зацікавленості приватизувати "Антонов".

За його словами, "зараз є популістські маніпуляції, що уряд буде все розпродавати, але це не так".

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Також, відповідаючи на запитання журналістів щодо імпортозаміщення російських запчастин на АН, запевнив, що цей процес триває.