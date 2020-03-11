У двох іноземних моряків прикордонники виявили підвищену температуру, їх не пустили на берег

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців - членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження. Лікарі продовжують спостереження за зазначеними особами, які залишаються на борту судна", - сказано в повідомленні.

Прикордонники цілодобово проводять температурний скринінг громадян, що в'їжджають в Україну в пунктах пропуску через держкордон, а також через КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення ООС і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

"За минулу добу, 10 березня, прикордонники перевірили 109 084 людини. Загалом, з 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,5 млн громадян", - сказано в повідомленні.

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