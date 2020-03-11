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11.03.20 12:39

Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

У лікарні Дніпра за останню добу із зони проведення ООС доставили сімох поранених бійців, четверо з них перебувають у важкому стані.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"У Дніпро евакуйовані двома військовими вертольотами четверо поранених захисників у важкому стані. Зараз евакуйовано ще трьох з бойовими травмами, вони направлені у військовий госпіталь", - зазначила вона.

За її словами, в обласній лікарні ім. Мечникова та обласній офтальмологічній лікарні для порятунку військовослужбовців задіяні найкращі фахівці, зроблені додаткові обстеження, деякі операції тривали до ранку.

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Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.

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Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

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