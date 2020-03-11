Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"У Дніпро евакуйовані двома військовими вертольотами четверо поранених захисників у важкому стані. Зараз евакуйовано ще трьох з бойовими травмами, вони направлені у військовий госпіталь", - зазначила вона.

За її словами, в обласній лікарні ім. Мечникова та обласній офтальмологічній лікарні для порятунку військовослужбовців задіяні найкращі фахівці, зроблені додаткові обстеження, деякі операції тривали до ранку.

Дивіться також: Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ. ФОТОрепортаж

Волонтерська карта центру допомоги учасникам АТО:

5168 7422 0783 8032

Відар Ганна Олексіївна, Приватбанк

Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб