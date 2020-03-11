Українські виробники дезінфікуючих засобів готові забезпечити країну антисептиками, - головний санлікар Ляшко

Про це він повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Ви всі знаєте, що одним із заходів профілакатики коронавірусної інфекції є чисті руки. Миття рук і обробка антисептиком", - зазначив Ляшко.

Він розповів, що сьогодні МОЗ провів зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів.

"Ми у них запитали про проблеми і про готовність забезпечити нашу країну антисептичними і дезінфікуючими розчинами для того щоб не було ніяких проблем і упущень. Ми почули їхні проблеми і протягом тижня, я думаю, всі питання будуть вирішені. Наші виробники готові і у них є сировина, щоб забезпечити нас дезінфікуючими засобами", - додав Ляшко.

За його словами, проблем з наявністю та доступом до антисептичних засобів не повинно бути.

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