У Болгарії апеляційний суд відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на його екстрадицію в Україну, - Офіс генпрокурора

"Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про екстрадицію Левіна в Україну", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія не звільнить підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна з-під варти до рішення про екстрадицію

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.