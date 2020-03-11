Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС в Facebook.

"У кремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах та їхніх маріонеткових сателітах спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в заяві штабу.

Командування ООС підкреслює, що все важке озброєння, згідно з Мінськими угодами, розміщено в районах відведення.

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Також в штабі нагадують, що зазвичай, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів.

Командування ООС нагадує, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права окупант несе повну відповідальність за цивільне населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, вчора внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Українські воїни ударом у відповідь знищили обслугу найманців РФ, яка підбила автомобіль сил ОС біля Пєсков.

Крім цього, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.