COVID-19: в ООН дали рекомендації вагітним жінкам

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві UNFPA з приводу коронавірусу під час вагітності та годування груддю.

"Хоча страх і невпевненість є природними реакціями на коронавірус, ми повинні керуватися фактами і надійною інформацією", - сказала виконавчий директор Фонду ООН у галузі народонаселення, доктор Наталія Канем.

В ООН наголошують, що на сьогодні не існує наукових доказів щодо підвищеної сприйнятливості вагітних жінок до COVID-19.

"Однак вагітність приносить фізичні зміни, які можуть зробити деяких вагітних більш сприйнятливими до вірусних респіраторних інфекцій. Вагітним жінкам з респіраторними захворюваннями слід ставитись до лікування вкрай зважено через підвищений ризик несприятливих наслідків", - йдеться в заяві.

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Зокрема, вагітним жінкам слід вживати таких самих профілактичних заходів, як і іншим дорослим людям, щоб уникнути зараження, наприклад, уникати тісного контакту з тими, хто кашляє та чхає, часто мити руки милом з водою або протирати руки розчином на основі алкоголю, прикривати рота та носа тканиною або ліктем при кашлі та чханні, вживати у їжу ретельно приготовлені м’ясо та яйця тощо.

Жінкам, які годують груддю, не слід відокремлювати своїх новонароджених, оскільки немає доказів, що свідчать про те, що респіраторні віруси можуть передаватися через грудне молоко. Мати може продовжувати годувати, застосовуючи необхідні заходи безпеки: носити маску (в тому числі під час годування), мити руки до та після контакту з дитиною (включаючи годування) та чистити і дезінфікувати забруднені поверхні. Якщо мати занадто хвора для грудного вигодовування, можна використовувати зціджене молоко.

"На даний момент не існує вакцини для запобігання або лікування вірусу, але рекомендується лікування його симптомів. Лікування вагітних з підозрою або підтвердженою інфекцією COVID-19 повинно забезпечуватися підтримувальними терапіями, рекомендованими ВООЗ для дорослих пацієнтів, у тісній консультації з їхніми акушерами чи гінекологами", - рекомендують в ООН.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 березня в світі зареєстровано 119 132 випадки інфікування коронавірусом COVID-19, з них 4284 - летальні, в той же час 65776 (55,2%) осіб одужали.

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В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 1 зразок зараз на дослідженні, 41 зразок отримав негативний результат.