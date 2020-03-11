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11.03.20 13:01

Кабмін звільнив Стародубцева з посади голови Нацагентства держслужби

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Стародубцева з посади голови Національного агентства з питань державної служби.

Кабмін звільнив Стародубцева з посади голови Нацагентства держслужби

"Звільнити Стародубцева Олександра Євгеновича з посади голови Національного агентства України з питань державної служби", - йдеться в розпорядженні уряду №217 від 10 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, розпорядженням №222 від 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків голови Нацагентства з питань держслужби на першого заступника Володимира Купрія.

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Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив на посаду глави Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева.

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