Двом бізнесменам з РФ заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що двоє росіян незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску.

Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їхнього приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. В Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США, ніж у себе дома.

"Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

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