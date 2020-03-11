Окупанти хочуть збільшити застосування ДРГ на Донбасі: найманці РФ мінують нові ділянки, водночас самі й підриваються на своїх "фугасах", - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Як зазначили в українській розвідці, з цією метою облаштовуються додаткові проходи на ділянках мінно-вибухових загороджень, під час мінування нових ділянок місцевості складаються детальні схеми, які мають забезпечити російським диверсантам прихований і швидкий прохід своїх мінних полів.

Водночас підвищена інтенсивність робіт на ділянках мінно-вибухових загороджень призводить до загибелі та поранень російських найманців: "7 березня ц.р. загинув військовослужбовець 7 окремої мотострілецької бригади 2 АК, підірвавшись на "фугасі", встановленому саперами цієї ж військової частини; 10 березня ц.р. внаслідок підриву міни зазнав численних поранень механік-водій 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК".

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"Командування противника намагається видати загибель і поранення підлеглих як результат обстрілів з боку підрозділів Об’єднаних сил", - повідомили в ГУР.