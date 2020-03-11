Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не приховуємо цих випадків. Ми діагностуємо ці випадки. Але подивіться в Білорусі, Румунії, у них більша кількість, але не на багато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на Сході Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, Німеччині, Франції", - сказав головний санлікар.

За його словами, Україна очікує і прогнозує зростання кількості інфікованих.

Ляшко зазначив, що в цілому за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19. Станом на цей час, підтверджений тільки один випадок у чоловіка з Чернівців, у якого коронавірус виявили 3 березня.

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