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11.03.20 13:44

"Укроборонпром" передасть 21 підприємство на приватизацію і 2 - в Держкосмос, - Абромавичус

Український державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом передасть 21 підприємство до Фонду державного майна (ФДМ) і ще 2 підприємства в Державне космічне агентство України (ДКАУ), повідомив генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

"Укроборонпром" передасть 21 підприємство на приватизацію і 2 - в Держкосмос, - Абромавичус

"Я особисто і мої колеги побували сотні разів у різних компаніях, у різних регіонах, у різних куточках України, і ми оцінили кожне підприємство на здатність, що зробити для країни, що зробити для наших військових зараз або в майбутньому... Але дуже велика кількість підприємств, які нічого спільного з військовими не розробляють: не лише зараз, не лише вчора, а й позавчора також. І з цією метою на засіданні наглядової ради, яке відбулося два тижні тому, було ухвалено рішення про передання 21 підприємства до Фонду державного майна", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

За словами Абромавичуса, ці компанії "недієві" і на них немає наразі жодного виробництва. "Тобто вони не роблять і нічого військового призначення не робитимуть. Тобто передаємо практично "пустишки", - пояснив він.

Він також повідомив, що ще два підприємства буде передано до Державного космічного агентства України.

"Тобто в найближчому майбутньому в "Укроборонпрому" буде мінус 23 підприємства", - резюмував Айварас Абромавичус.

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