Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун

Про це повідомляє колишня глава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, причиною цього є нерозуміння політичним керівництвом держави змісту запланованих змін, і це може привести до здачі сфери медицини в руки людям, "які незалежно від озвучених планів будуватимуть тут "модернізовану систему Семашка", а точніше російську модель, де кошти платників податків в тій чи іншій формі будуть передані в адміністрування приватному бізнесу та олігархам".
Супрун наголошує підкреслює, що кращого моменту для запуску другого етапу реформи не виникне.
"Не можна далі відкладати запровадження нових правил на рівні лікарень. Більш готовою до змін система не буде. Не можна втрачати темп. І, особливо, не можна карати спроможних і охочих, за халатність і саботаж інших. Заклад готовий до укладання контракту з НСЗУ, це результат тривалої підготовки і турботи про здоров’я громади. Це найкращий доказ того, що у цьому ОТГ, селі, місті чи районі дійсно дбають. Неспроможність підготувати заклади до укладання контрактів з НСЗУ — це не вирок реформі. Це вирок місцевим управлінцям та політикам. Налякані медики, які не знають що їх чекає з 1 квітня — це не вирок реформі. Це вирок комунікації на всіх рівнях влади", - пише вона.
"Кожного дня все більше українських медиків покидають професію, не тому що трансформація системи погана, а тому що вона досі не відбулась на всіх рівнях медичної допомоги, і вони втомились пробивати стіни корупції, кумівства та халатності. Всі причетні до спроб зупинити або відстрочити трансформацію системи охорони здоров'я - вороги розвитку українського народу і загроза національній безпеці", - резюмує Супрун.