"Київводоканал" не перевіряли понад 4 роки. Завдана довкіллю шкода перевищує 10 млн, - Фірсов

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 млн грн", - уточнив він.
За словами Фірсова, серед основних порушень:
- Відсутні правовстановлюючі документи на 294 земельні ділянки загальною площею 137,2164 га
- Відсутність дозволу на користування надрами
- Порушення дозволу на спеціальне водокористування
- Порушення правил поводження з відходами
- Порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- Реконструкція хлорного господарства відбувається без проведення оцінки впливу на довкілля (висновку державної екологічної експертизи)
Фірсов також уточнив, що перевірки на "Київводоканалі" не проводилися понад чотири роки.
"І після проведеної нами перевірки, можемо констатувати, що співпраця з ДЕІ дозволила б запобігти багатьом порушенням. Ми розуміємо, що виключно штрафами проблему не вирішити і готові завжди йти назустріч, але для нас усі суб’єкти господарювання рівні, і ми вимушені застосовувати санкції за порушення природоохоронного законодавства до всіх", - резюмував глава ДЕІ, не назвавши при цьому суму штрафу для "Київводоканалу".