"Київводоканал" не перевіряли понад 4 роки. Завдана довкіллю шкода перевищує 10 млн, - Фірсов

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загальна сума завданих державі збитків - понад 10 млн грн", - уточнив він.

За словами Фірсова, серед основних порушень:

Відсутні правовстановлюючі документи на 294 земельні ділянки загальною площею 137,2164 га

Відсутність дозволу на користування надрами

Порушення дозволу на спеціальне водокористування

Порушення правил поводження з відходами

Порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Реконструкція хлорного господарства відбувається без проведення оцінки впливу на довкілля (висновку державної екологічної експертизи)

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Фірсов також уточнив, що перевірки на "Київводоканалі" не проводилися понад чотири роки.

"І після проведеної нами перевірки, можемо констатувати, що співпраця з ДЕІ дозволила б запобігти багатьом порушенням. Ми розуміємо, що виключно штрафами проблему не вирішити і готові завжди йти назустріч, але для нас усі суб’єкти господарювання рівні, і ми вимушені застосовувати санкції за порушення природоохоронного законодавства до всіх", - резюмував глава ДЕІ, не назвавши при цьому суму штрафу для "Київводоканалу".