Польща на два тижні закрила заклади освіти та культури через коронавірус

Про це повідомили на пресконференції у Варшаві прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, міністри освіти, вищої освіти, культури та національної спадщини, а також охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Польщі зараз маємо 26 випадків зараження, але ми хочемо максимально вповільнити поширення коронавірусу… На зустрічі урядової групи кризового реагування ми прийняли рішення зачинити з понеділка усі заклади освіти, а також виші на два тижні. Вже завтра у закладах освіти припиниться навчальний процес", - зазначив Моравецький.

Він закликав батьків простежити за тим, аби діти залишалися вдома, щоб уникнути зараження.

Глава польського уряду зазначив, що Польща дуже ретельно виконує усі рекомендації ВООЗ, а також намагається уникнути помилок країн, де коронавірус значно поширився, зокрема Італії, Франції чи Німеччини.

За його словами, поки що дії уряду щодо запобігання поширенню вірусу у країні були успішними.

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Зі свого боку віцепрем’єр-міністр, міністр вищої освіти РП Ярослав Говін поінформував, що заняття у польських вишах буде призупинено з 12 по 25 березня.

А міністр освіти Даріуш Пьонтковський уточнив, що тимчасово закриваються не лише державні, а й приватні школи.

Віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський також поінформував про тимчасове закриття усіх закладів культури: філармоній, театрів, музеїв, кінотеатрів.

Міністр охорони здоров’я РП Лукаш Шумовський зазначив, що закриття освітніх та культурних закладів є превентивним заходом і не означає наявності епідемії. Він поінформував, що у лікарнях Польщі на сьогодні наявні понад 10 тис. респіраторів. Він знову закликав поляків не панікувати і уникати місць масового скупчення людей.

Станом на 11 березня у Польщі заразилося коронавірусом 26 осіб, серед них, зокрема, командувач Збройних сил Ярослав Міка. У країні також скасовано усі масові спортивні заходи. Товариський матч національних збірних України і Польщі з футболу проходитиме на стадіоні у Хожуві 31 березня без глядачів.