Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту у зв'язку з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні Кабінету Міністрів 11 березня ухвалено рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву", - йдеться в повідомленні.

Одночасно задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

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Як повідомлялося раніше, Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.