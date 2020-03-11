МОЗ не збирається зупиняти медреформу, вона триває, - глава міністерства Ємець

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють усі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація має відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін", - підкреслив Ємець.

За словами очільника відомства, підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я триває в Міністерстві охорони здоров’я уже зараз.

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