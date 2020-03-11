Громадянина РФ, який воював у Сирії, заарештовано в Києві, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва в Facebook.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - сказано в повідомленні.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки. Крім того, вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.
Затримання іноземця відбулося у місті Києві.
Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.
Як повідомила прессекретарка відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді" в 2017 році ця людина в складі злочинної групи брала участь у нападі на сім'ю підприємця в Вишгородському районі Київської області: "Збройні пістолетом, металевими прутами і ножами вони напали на власників, били і душили, вимагаючи віддати наявні гроші і коштовності. Учасників нападу затримали того ж дня. Всі троє громадяни РФ - родом з Дагестану (суб'єкт РФ. - Ред)".